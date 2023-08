POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Lippstadt (ots) - Am 10.08.2023, gegen 14.28 Uhr, befuhr eine 74 jährige Bad Sassendorferin mit ihrem VW T-Cross die Stirper Straße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Ring. Im Kreuzungsbereich Weingarten missachtete sie nach bisherigen Ermittlungen das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem Pkw Hyundai eines 53 jährigen Lippstädters, der die Straße Weingarten in FR Pappelallee befuhr. Bei dem Unfall ...

mehr