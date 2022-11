Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde in der Zeit zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, in den katholischen Kindergarten in der Kolpingstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über den Innenhof gewaltsam Zutritt zum Inneren des Kindergartens. Hier wurden mehrere Räume durchsucht und ein sich in den Büroräumlichkeiten befindlicher Tresor aufgebrochen, aus dem Bargeld entwendet wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden beträgt über 1.000 Euro, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell