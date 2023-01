Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall

Lippstadt (ots)

Am 9. Januar kam es gegen 05.40 Uhr an der Einmündung der Erwitter Straße und der Horst-Otten-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Mann aus Lippstadt befuhr mit seinem VW die Horst - Otten-Straße und beabsichtigte an der Einmündung nach rechts in die Erwitter Straße einzubiegen. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah er eine 61-jährige Seat Fahrerin aus Lippstadt, die auf der Erwitter Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Seat Fahrerin leicht verletzt und zur weiteren Behandlung einem Lippstädter Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren auf Grund des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16 000,- Euro.(sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell