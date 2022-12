Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Das Einsatzgeschehen der Polizei an Heiligabend

Kreis Soest (ots)

Leider bescherte das Einsatzgeschehen an Heiligabend den Einsatzkräften der Polizei im Kreis Soest kein ruhiges Fest. Vorab: Es gab zum Glück keine Einsatzlage mit gravierenden Folgen/Verletzungen für die Menschen im Kreisgebiet. Während der Samstagnachmittag aus polizeilicher Sicht noch eher ruhig verlief, der ein oder andere Verkehrsunfall war aufzunehmen, es gab noch Diebstahlsdelikte und Einsätze aus dem normalen polizeilichen Einsatzspektrum heraus zu bearbeiten, hatten die Einsatzkräfte ab dem späteren Abend bis in die frühen Morgenstunden des 1. Weihnachtstages "gut" zu tun. Zu insgesamt 47 Einsätzen wurde die Polizei in der Nacht gerufen. Die Einsatzkräfte schrieben dabei mehrere Strafanzeigen, u.a. wegen Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Fahren unter Alkoholeinwirkung und/oder anderer berauschender Mittel. Bei mehreren Ruhestörungen wurde zur Einhaltung der Ruhe ermahnt. Bei einem verbal heftigeren Familienstreit konnten die Beteiligten wieder beruhigt werden. Alles in Allem kann man aus polizeilicher Sicht dennoch von einem friedlichen Heiligabend im Kreis Soest sprechen. (AG)

