LPI-GTH: Ausgebremst und Geschlagen - Zeugen gesucht

Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Im Laufe des 15.10.2022 machten sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam an einem Zigarettenautomat in der Klosterstraße zu schaffen. Der Täter öffnete das Gerät und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Höhe des Beuteguts ist aktuell Teil der Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können (Tel. 03691-261124/Bezugsnummer ...

