Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brandstiftung

Höxter - Stahle (ots)

Am 02.12.2022 gegen 22.27 h wurde der Polizei ein Feuer im Bereich der Brücke am Stahler Sportplatz gemeldet. Unter der Brücke waren etwa 8 Heuballen gelagert, welche durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden waren. Die eingesetzten Feuerwehren aus Stahle und Albaxen löschten den Brand. Am Brandort ergaben sich bei der Spurensicherung Hinweise auf eine absichtliche Inbrandsetzung der Heuballen. Die Brücke wurde bei dem Brand nicht beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 480 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter 052371-9620 zu melden. /Wo.

