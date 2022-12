Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Brand in einem Carport

Lippstadt (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in der Straße Am Osthof gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache brannte eine Biomülltonne die in einem Carport untergestellt war. Durch das Feuer in der Biotonne wurde sowohl das Carport als auch ein Pkw-Anhänger beschädigt. Die Feuerwehr führte den Löschangriff aus und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer in Form einer Strafanzeige ein. Wer zur Brandzeit verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet hat oder anderweitig sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen machen kann, möge sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung setzen. (AG)

