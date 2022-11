Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Versuchter Einbruch

Ense (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am 3. November, gegen 02.40 Uhr, in eine Werkstatt in der Werler Straße einzudringen. Der Dieb zog den Schließzylinder aus der Tür zu einem Technikraum heraus, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Dabei löste er allerdings den Alarm aus und flüchtete, ohne Beute zu machen, vom Tatort. Der Täter kann anhand von Videoaufzeichnungen wie folgt beschrieben werden: er war mit einem Kapuzen-Parka und einer Jogginghose bekleidet und trug helle Turnschuhe. Über das Gesicht hatte er eine Maske gezogen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden.(dk)

