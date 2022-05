Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch, gegen 16:05 Uhr, am Brüdertor gekommen. Ein 31-jähriger Soester fuhr mit seinem Fahrrad vom Aldegreverwall in den Kreisverkehr. Beim Abbiegen in die Straße Brüdertor berührte er den Bordstein, kam ins Schleudern und stürzte. Dabei prallte er in ein Fahrzeug, welches in einer Parkbucht abgestellt war. Der Mann wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (wo)

