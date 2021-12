Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall auf dem Bergenring - Vorfahrt missachtet

Soest (ots)

Zwei Leichtverletzte und circa 6.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch (22. Dezember 2021) auf dem Bergenring in Soest. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 29-jähriger Soester mit seinem Wagen die Straße "Vor dem Schültingertor" in Richtung Bergenring. Dort wollte er auf den Bergenring nach rechts abbiegen. Er übersah jedoch, einen auf der Vorfahrtstraße von links kommenden 44-jährigen Autofahrer aus Lippetal und dessen 47-jährige Beifahrerin aus Lippetal. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden der 44-Jährige und dessen Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und konnten dieses anschließend wieder verlassen. (reh)

