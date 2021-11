Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Verkehrsunfall Schwemeckerweg - Zettel schlecht leserlich

Soest (ots)

Nachdem eine Autofahrerin am Dienstag (9. November 2021) zwischen 07.00 Uhr und 13.45 Uhr im Wendehammer des Schwemeckerweges parkte, verursachte ein anderer Verkehrsteilnehmer einen Unfallschaden an ihrem grauen VW Golf Kombi. Bei ihrer Rückkehr fand an ihrer Windschutzscheibe einen unleserlichen Zettel vor, der vermutlich vom Unfallverursacher geschrieben worden war. Sie ging daraufhin zur Polizeiwache und erstattete Anzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet den Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin zur Klärung des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. Beteiligte eines Verkehrsunfalls haben eine Wartefrist am Unfallort zu erfüllen. Im Zweifelsfall reicht es nicht aus, einen Zettel mit den Personalien am beschädigten Wagen zu hinterlassen. Bleiben Sie am Unfallort und rufen Sie einfach die 110 der Polizei an, damit sind Sie auf der sicheren Seite. Weiteres zum Thema "Unfallflucht" finden Sie auch auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Soest unter https://soest.polizei.nrw/artikel/unfallflucht-0 (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell