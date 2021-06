Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auf Ölspur weggerutscht

Soest (ots)

Gleich zwei Jugendliche sind mit ihren Kleinkrafträdern auf einer Ölspur in einem Kreisverkehr am Schleswiger Ring weggerutscht. Die beiden 17-Jährigen waren am Dienstag, gegen 07:45 Uhr, nacheinander in den Kreisverkehr eingefahren und gestürzt. Sowohl der Enser als auch der Werler kamen mit leichten Verletzungen davon. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell