POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Altkleidercontainer brannte

Erwitte (ots)

Einen brennenden Altkleidercontainer musste die Feuerwehr am Sonntag (13. Juni) um kurz nach 11.24 Uhr an der Nordstraße in Bad Westernkotten löschen. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte zuvor den Container angesteckt hatten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

