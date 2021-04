Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Holtum - Unfall

Werl (ots)

Gegen 16:25 Uhr ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Ein 4-jähriger Junge war, begleitet von seiner Mutter, mit seinem Fahrrad auf der Straße "Zum Winkel" entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Er fuhr ein Stück voraus und entfernte sich aus dem Sichtfeld der Mutter. An der Kreuzung mit der Straße "Am Jahenbrink" kollidierte er mit der Seite des Autos einer 31-jährigen Frau und kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird auf 900 Euro geschätzt. (wo)

