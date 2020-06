Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall bei defekter Ampel

Soest (ots)

Am Montag, um 06:55 Uhr, kam es an der Kreuzung Niederbergheimer Straße/Lippstädter Straße/Seidenstückerweg zu einem Unfall. Eine 51-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Skoda Citigo auf der Lippstädter Straße in Richtung Seidenstückerweg unterwegs. Die Ampel an der Kreuzung war nicht in Betrieb. Laut Verkehrszeichen sind Fahrzeuge auf der Niederbergheimer Straße Vorfahrtsberechtigt. Die Skoda-Fahrerin achtete nicht auf den Querverkehr und übersah den Kia Sportage einer 39-jährigen Soesterin die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es kam zur Kollision bei der der Skoda gegen einen Laternenpfosten geschleudert wurde. Dabei wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Fahrerin die Kia wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.500,- Euro geschätzt. (lü)

