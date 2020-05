Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Notebook entwendet

Anröchte (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 12:30 Uhr, und Montag, 06:25 Uhr, ist an der Hauptstraße in ein Bürogebäude eingebrochen worden. Durch die Hintertür, in der eine Glasscheibe eingeschlagen wurde, verschafften sich die unbekannten Täter Zugang. Sie entwendeten ein Notebook und einen Schlüssel. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell