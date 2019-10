Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Volltrunken

Warstein (ots)

Am Mittwoch, um 21:26 Uhr, meldete ein Zeuge ein Fahrzeug, welches in Schlangenlinien auf der B 55 aus Anröchte in Richtung Warstein unterwegs war. Eine Streifenbesatzung konnte den BMW sichten und fuhr etwa einen Kilometer mit Haltezeichen, Blaulicht und Yelpton hinter dem Auto her, bevor der Fahrer auf einem Parkplatz am Rüther Platz stoppte. Er stieg aus dem Auto und torkelte den Beamten entgegen. Einen Alkoholvortest konnte der 23-jährige Mann aus Lippstadt aufgrund einer Erkrankung nicht durchführen. Er setzte sich jedoch wieder in sein Auto. Da er nach Aufforderung der Polizisten nicht wieder ausstieg mussten sie ihn mit Gewalt aus dem Auto ziehen. Dabei beschimpfte er die Polizisten als: "Scheiß Bullen". Als er in den Streifenwagen gesetzt werden sollte leistete er erheblichen Widerstand. Bei der späteren Blutentnahme im Krankenhaus beleidigte er die Beamten weiter. Dabei wechselte er auch in die russische Sprache. "Fickt euch" und "Ihr Wichser" konnte von einer eingesetzten Beamtin auch auf Russisch verstanden werden. Der Führerschein des 23-jährigen Lippstädters und seine Autoschlüssel wurden sichergestellt. Bleibt zu erwähnen, dass in dem Pkw ein Tütchen mit Cannabis gefunden wurde. All dies schrieben die Beamten anschließend in entsprechenden Anzeigen nieder. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell