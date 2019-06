Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Wem gehört das Fahrrad? (Folgemeldung vom 21.05.19)

Werl (ots)

Am 07. Mai stellte die Polizei ein Fahrrad sicher. Ein 15-jähriger Werler ließ es bei seiner Flucht vor den Beamten zurück. Später gab er zu das Rad an der Sekundarschule gestohlen zu haben. Leider konnte an der Schule kein Eigentümer ermittelt werden. Nachdem ein Foto des Rades veröffentlicht wurde, hat sich nun der ursprüngliche Besitzer gemeldet. Ihm wurde das Rad aber bereits vor einem Jahr entwendet. Er hatte es auf der Facebookseite der Polizei wiedererkannt. Wahrscheinlich ist der "ursprüngliche" Dieb täglich mit dem Rad zur Schule gefahren. Hier wurde es schließlich von dem 15-jährigen, polizeibekannten Werler erneut entwendet. (lü)

