Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radweg auf der falschen Seite

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 15:39 Uhr, kam es an der Einmündung der Straße Im Ried auf die Nussbaumallee zu einem Unfall. Ein 28-jähriger Mann aus Lippstadt war mit seinem Opel Astra auf der Straße Im Ried unterwegs. An der Einmündung stoppte er um Einblick nehmen zu können. In diesem Moment kam ein 8-jähriger Junge auf der Radweg der Nussbaumalle von rechts mit seinem Fahrrad. Der Junge fuhr für seine Fahrtrichtung auf der falschen Seite und prallte seitlich in den stehenden Opel. Dabei stürzte er und wurde leicht verletzt. Er musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (lü)

