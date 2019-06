Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Patrokli-Dom beschmiert

Soest (ots)

Wenig Respekt zeigten am vergangenen Wochenende unbekannte Schmierfinken. Mit schwarzer Farbe sprayten sie eine Buchstabenkombination an das Kirchengebäude. Die Zeichenkombination "G9Z06" ist an der Ecke Rathausstraße/Domplatz auf den grünen Sandstein geschmiert worden. Zeugen, die Hinweise zu den respektlosen Schmierfinken geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

