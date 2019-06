Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich B 516 Höhe Berlingsen Sachverhaltsergänzung

Polizei Soest (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, das ein PKW-Führer gegen 16.20 Uhr mit seinem PKW die B 516 aus Richtung Ense kommend in Fahrtrichtung Warstein befuhr. In Höhe der Einmündung Berlingser Weg fährt zeitgleich ein Fahrzeugführer mit seinem PKW aus Richtung Körbecke in Fahrtrichtung Berlingsen. Im Kreuzungsbereich mißachtet der aus Richtung Körbecke kommende Fahrzeugführer die Vorfahrt des auf der B 516 fahrenden Fahrzeugführers und es kommt zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Hierbei wird der aus Richtung Körbecke kommende PKW in die gegenüberliegende Feldflur geschleudert und kommt auf dem Dach zu liegen. Es werden drei Personen verletzt. Der Unfallverursacher ist zur Zeit in die angrenzende Feldflur flüchtig. Der Unfallverursacher wird zur Zeit mittels Polizeihubschrauber gesucht.

