Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Brand bei Abfallbeseitigung

Soest (ots)

Am Dienstag, um 09:06 Uhr, kam es auf dem Firmengelände eines großen Abfallbeseitigungsunternehmens am Sälzerweg zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache war eine große Masse an Papier und Pappe in Brand geraten. Nachdem Mitarbeiter zunächst selbst versucht hatten das Feuer zu löschen wurde die Feuerwehr hinzugerufen. Diese konnte den Brand schließlich löschen. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor. Der Schaden, aufgrund des Betriebsstillstandes, wird auf etwa 15000,-EUR geschätzt. (lü)

