POL-SO: Kreis Soest - Fahrraddiebstahl Saison eröffnet

Kreis Soest - Fahrraddiebstahl Saison eröffnet

Kreis Soest

Mit dem schönen Wetter werden nicht nur die Fahrräder durch ihre Besitzer aus den Kellern geholt. Auch die Fahrraddiebe haben wieder eine größere Auswahl an Zweirädern für die sie sich wie immer brennend interessieren. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden bereits rund 275 Fahrräder im Kreis Soest entwendet. Im Vorjahr waren es 1367 Räder im Kreisgebiet. Besonders wichtig ist es, sein Fahrrad gut vor Diebstahl zu schützen. Dabei sollte ein qualitativ gutes Fahrradschloss verwendet werden. "Wer 1000 Euro oder mehr für ein Fahrrad übrig hat, der sollte auch mindestens 50 Euro für ein Schloss ausgeben!" lautet ein Rat der Fachleute auf diesem Gebiet. Ein weiterer Rat dreht sich um die Art und Weise der Fahrradsicherung. Wenn man ein Fahrrad nur abschließt können Täter es auch schnell mal wegtragen. Das teure Schloss wird dann später, und vor allem in Ruhe geknackt. Darum sollten Räder immer an festen Gegenständen angeschlossen werden. "Sorgen Sie dafür, dass sie auch morgen noch Freude an ihrem Fahrrad haben." (lü

