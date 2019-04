Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Autoscheibe eingeschlagen

Werl (ots)

Ein Selfie-Stick und ein Handyladekabel erbeutete ein unbekannter Täter aus einem Auto an der Straße Auf dem Kreiter in Werl. Er schlug mit dem Teil einer Waschbetonplatte die Seitenscheibe des Autos in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, ein. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

