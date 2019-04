Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Soest - Firmeneinbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Firma im Industriegebiet Soest Süd-Ost ein. Die vorgefundene Spurenlage deutet darauf hin, dass auf dem Gelände an der Straße "Am Silberg" mehrere Personen gemeinschaftlich am Werk waren. Nach dem Aufbrechen des äußeren Einfahrttors verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu zwei verschlossenen Lagerhallen. Daraus entwendeten sie unter erheblichem Aufwand eine größere Menge Alt- bzw. Edelmetall, verluden das Material auf ein mitgeführtes Transportfahrzeug und verließen den Tatort unbemerkt. Zeugen, die Hinweise zur Tat mitteilen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Soest unter der Rufnummer 02921 91000 in Verbindung zu setzten. (sn)

Werl - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr meldeten Zeugen zwei Personen, welche sich an einem leerstehenden Wohnhaus in der Industriestraße zu schaffen machten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten zwei 26 und 24 Jahre alten Werler im Objekt festnehmen. An einer Seiteneingangstür konnten Hebelspuren festgestellt werden. Offensichtlich drangen die beiden Täter durch aufhebeln der Seitentür in das Objekt ein. Im Inneren hatten sie bereits diverse Armaturen und Metallteile abmontiert und für den Abtransport bereitgelegt. Weiterhin konnte diverses Einbruchwerkzeug bei den beiden aufgefunden werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und der Polizei Wache Werl zugeführt. (bv)

Soest - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:10 Uhr auf der Arnsberger Straße in Höhe der Stadthalle zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Aus einer Gruppe Jugendlicher heraus wurde eine 22 jährige Soesterin, welche mit ihrem Fahrzeug die Arnsberger Straße befuhr, mit einem grünen Laserpointer geblendet. Dadurch verlor sie kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 19 und 24 Jahren durch die Polizei angetroffen und überprüft werden, welche für die Tat in Frage kommen. Weitere Geschädigte oder Zeugen können sich bei der Polizei in Soest unter 02921-91000 melden. (bv)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell