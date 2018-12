POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Oberrot: Vorfahrt missachtet

Samstagmorgen, gegen 10.00 Uhr, befuhr eine 74-jährige Mercedes-Lenkerin die Eugen-Klenk-Straße und wollte die Rottalstraße in Richtung Stiersbachstraße überqueren. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah sie den 34-jährigen Audi-Lenker, welcher vorfahrtsberechtigt auf der Rottalstraße in Richtung Oberrot-Hausen unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000,- Euro geschätzt.

Fichtenau: Parker angefahren und geflüchtet

Am Samstag, zwischen 11.30 Uhr und 12.40 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim rückwärts Ausparken aus einer Hofeinfahrt in der Straße im Wiesengrund einen am Fahrbahnrand geparkten BMW. Obwohl er an dem BMW einen Sachschaden in Höhe von 2000,- verursachte, entfernte sich der Fahrzeuglenker unerlaubt vom Unfallort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell