POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Ellwangen: Fehler beim Einparken

Samstagmittag beschädigte ein 60-jähriger BMW-Lenker auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Dr. Adolf-Schneider-Straße beim Einfahren in einen Stellplatz einen geparkten VW-Touran und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro.

Stödtlen: Vorfahrt missachtet

Ein 46-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 17.50 Uhr, mit seinem BMW die Lindenstraße in Richtung Rotachstraße und beabsichtigte, nach links in diese abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des auf der Rotachstraße fahrenden 26-jährigen Audi-Lenkers. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000,- Euro.

Schwäbisch Gmünd: Rückwärts gegen Parker gefahren

Beim Rückwärtsausparken stieß ein 20-jähriger Hyundai-Lenker, Samstagabend, um 19.45 Uhr, gegen einen in der Taubentalstraße geparkten VW-Polo. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt 3.500,- Euro.

Jagstzell: Pkw übersieht Kleinkraftrad

Am Samstag, gegen 18.35 Uhr, befuhr ein 86-jähriger VW-Golf-Lenker die die B290 von Ellwangen in Richtung Crailsheim. In Jagstzell wollte er von der Crailsheimer Straße in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Aprilia-Kleinkraftrad, dessen 17-jähriger Fahrer bei dem Zusammenstoß von der Maschine geschleudert wurde. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der VW-Lenker blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4.500,- Euro. Beide mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Ellwangen: Pkw nimmt Traktor Vorfahrt - Pkw-Lenkerin leicht verletzt

Eine 24-jährige SEAT-Lenkerin befuhr am Samstag, gegen 17.25 Uhr, die Benedikt-Wagner-Straße in Richtung Röhlinger Straße und wollte an der dortigen Einmündung nach links Richtung Neunstadt abbiegen. Sie blieb zunächst an der Haltelinie stehen und fuhr dann plötzlich los. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 21-jährigen Traktorfahrers, welcher mit seinem Gespann - John Deere-Schlepper mit Güllefass-Anhänger - auf der Röhlinger Straße in Richtung Neunheim unterwegs war. Der Schlepperfahrer wich auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs aus, konnte aber trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Traktor über die Fahrerseite auf den Pkw auf und kam dort mit seinem rechten Vorderrad zum Stehen. Die Seat-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 25.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell