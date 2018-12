POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle in Hall und Crailsheim

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Freitag gegen 16:55 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Pkw die Johanniter Straße in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Avia-Tankstelle musste sie verkehrsbedingt ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer zu spät und fuhr auf die Geschädigte auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Schwäbisch Hall: Blumenkübel gerammt

Zwischen Freitag, 11:00 Uhr, und Samstag, 01:30 Uhr, wurde in der Markstraße ein Blumenkübel beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr so stark gegen den Kübel, dass er zerbarst und verschoben wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel.: 0791 4000 erbeten.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Am Freitag gegen 15:55 Uhr bog ein 80-Jähriger mit seinem Renault von der Seebachstraße in die Onolzheimer Hauptstraße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 32-jährigen Peugeotfahrerin, die ihm entgegen kam, wodurch es zum Unfall kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR.

