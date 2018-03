POL-PDNR: Breitscheidt - Brand eines Hallenkomplexes

Breitscheidt (ots) - Am 01.03.2018, gegen 06.20 h, wurde ein Brand in einem Hallenkomplex einer ehemaligen Möbelfabrik in 57539 Breitscheid, Parrichsweg, gemeldet. Aus noch ungeklärter Ursache war ein Hallenteil in Brand geraten. Das Übergreifen auf die bewohnten Gebäudeteile konnte durch die FFW Hamm und FFW Altenkirchen, verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000,- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell