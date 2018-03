POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Betzdorf vom 02.03.2018

Betzdorf (ots) - Malberg - Verkehrsunfall Sachschaden; Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Malberg entstand ca. 7.000 Euro Sachschaden. Ein 88-Jähriger war mit seinem Pkw von der Hauptstraße kommend nach links in die Hachenburger Straße eingebogen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 64-Jährigen Pkw-Fahrer, welcher die Hachenburger Straßen in Richtung Luckenbach befuhr. Der 64-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde der Pkw des 64-Jährigen nach links abgewiesen, rutschte über die Gegenfahrbahn und kollidierte schließlich mit einem Mauer. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden.

Kirchen/Sieg - Straßenverkehrsgefährdung; Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, auf der Bundesstraße 62 zwischen Kirchen und Freusburg. Der Fahrer eines schwarzen SUV überholte in Fahrtrichtung Siegen, innerhalb einer unübersichtlichen Kurve, einen grauen Pkw trotz Gegenverkehr. Der 54-Jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw musste einen Vollbremsung bis fast zum Stand durchführen, um einen folgenschweren Zusammenstoß mit dem SUV zu vermeiden. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte der Fahrer des schwarzen SUV ermittelt werden. Es handelt sich um einen 44-Jährigen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Die Polizei Betzdorf sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls, insbesondere den Fahrer des überholten Pkw. Aber auch Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise des schwarzen SUV machen können. Diese werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei Betzdorf zu wenden.

