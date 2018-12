POL-AA: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Waiblingen (ots) - Gegen fünf Uhr am Samstagmorgen brannte im Ameisenbühl in der Hermann-Hess-Straße ein geparkter VW Golf. Ein direkt daneben auf dem Parkstreifen geparkter Pkw wurde hierdurch auch beschädigt. Die Feuerwehr waiblingen konnte den Brand löschen und einen weitergehenden Schaden verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch im Gange. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Zur weiteren Klärung wurde die Kriminaltechnik eingeschaltet. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Polizei in Waiblingen, Tel. 07151/ 9500, sucht Zeugen, die eventuell verdächtige Personen im Bereich beobachtet haben.

