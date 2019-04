POL-SO: Geseke - Eine Verletzte und über 30.000 Euro Sachschaden

Kreispolizeibehörde Soest

Eine verletzte Autofahrerin und schätzungsweise 31.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagmorgen, gegen 6.50 Uhr, in Störmede am Brenker Weg / Erwitter Straße (B1). Ein 34-jähriger Geseker befuhr mit seinem Wagen die Erwitter Straße in Richtung Erwitte. Vor ihm fuhr ein Autofahrer in die gleiche Richtung. Dieser bog dann nach rechts in den Brenker Weg ab. Beim Abbiegevorgang fuhr der 34-Jährige links an dem Wagen vorbei. Eine 34-jährige Frau aus Bürgen befuhr zur gleichen Zeit den untergeordneten Brenker Weg in Richtung Erwitter Straße. Sie hielt an der Kreuzung an und bemerkte auch den abbiegenden Wagen, der aus Geseke kam. Da sie davon ausging, dass die Fahrbahn nun frei war, bog sie nach rechts auf die B1 ab und stieß hierbei mit dem Geseker zusammen. Die 34-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Lippstädter Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand augenscheinlich Totalschaden. (reh)

