Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Zwei Schwerverletzte bei Scheunenbrand

Werl (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13.10 Uhr, entdeckte ein Zeuge auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ein Feuer in einer Scheune am Bergstraßer Weg in Werl. In einem Raum der Scheune befindet sich ein Blockheizkraftwerk, welches nach ersten Erkenntnissen für den Brandausbruch verantwortlich sein könnte. Neben dem Raum befindet sich, in einem weiteren Gebäudeteil, unter anderen ein Lager für Düngemittel. In dem Stockwerk oberhalb des Heizkraftwerkes ist ein Lager für Holzspäne. Die Feuerwehr Werl war unter anderen mit einem ABC-Zug vor Ort. Weiterhin waren Kräfte des Ordnungsamtes und der unteren Wasserbehörde dort. Durch den Brand wurden zwei Personen mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sie verblieben dort stationär. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen 150.000 Euro. Der Bergstraßer Weg wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts aus. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell