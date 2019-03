Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kind angefahren

Soest (ots)

Am Freitagabend, gegen 18.40 Uhr, ging eine 13-jährige Soesterin über den Hiddingser Weg in Richtung Innenstadt. Die Waldstraße überquerte sie auf dem dortigen Fußgängerüberweg. Ein blauer Wagen befuhr zu diesem Zeitpunkt die Waldstraße in Richtung Herzog-Adolf-Weg und missachtete den Vorrang der Fußgängerin. Der oder die Fahrzeugführer/-in touchierte die 13-Jährige am Bein, so dass diese sich auf der Motorhaube des Wagens abstützen musste, jedoch nicht hinfiel. Anschließend setzte der Fahrer oder die Fahrerin die Fahrt über den Herzog-Adolf-Weg fort. Später bemerkte das Kind dann Schmerzen im Bein. Sie wird mit einem Erziehungsberechtigten später noch das Krankenhaus zur weiteren Untersuchung aufsuchen. Die Polizei bittet den / die Fahrer/in oder Zeugen sich unter der Rufnummer 0292191000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell