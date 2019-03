Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Kurz abgelenkt

Anröchte (ots)

Eine 26-jährige Anröchterin befuhr mit ihrem Wagen die Völlinghauser Straße in Richtung Hauptstraße, um dort nach rechts in Richtung Zentrum abzubiegen. Als sie sich mit ihrem Wagen auf der Hauptstraße befand, war sie kurz abgelenkt, so dass sie mit ihrem Wagen nach rechts gegen einen geparkten Skoda fuhr. Nach dem Unfall wurden die 26-Jährige leichtverletzt und ihre beiden Kinder vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. (reh)

