Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Nach dem Einbruch sofort erwischt

Werl (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, konnten Zeugen einen 33-jährigen Mann dabei beobachten, wie er gewaltsam so lange gegen die Glasschiebetür eines Supermarktes an der Belgischen Straße in Werl drückte, bis diese nachgab und das Geschäft betreten konnte. Hier hebelte er eine Glasvitrine auf und entwendete mehrere elektronische Geräte. Als er das Geschäft wieder verließ stieg er in ein Auto ein und fuhr fort. Aufgrund der guten Personen- und Fahrzeugbeschreibung konnte der Wagen kurz darauf durch Polizeibeamte in der Hafervöhde angehalten werden. Der Fahrzeugführer, ein 39-jähriger Mann aus Herne und der 33-Jährige Beifahrer wurden daraufhin festgenommen. Im Wagen konnte das Diebesgut aus dem Supermarkt aufgefunden werden. (reh)

