Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrerflucht am Brunowall

Soest (ots)

Am Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr, fuhr vermutlich der Fahrer / die Fahrerin eines blauen Autos gegen eine Mauer im Brunowall in Soest. Der Schaden an der Mauer beträgt zirka 1.000 Euro. Anstatt sich um die Schadenregulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0292191000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell