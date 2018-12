POL-SO: Betrunkener Radfahrer fährt gegen Bahnschranke

Werl (ots) - Mit einem Wert von über 2,8 Promille (Atemalkoholkonzentration) befuhr am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr ein 37-jähriger Mann aus Werl mit seinem Fahrrad den rechten Gehweg der Grafenstraße in Richtung Langenwiedenweg. Am dortigen Bahnübergang übersah er die bereits geschlossene Bahnschranke und fuhr dagegen. Nach dem Sturz wurde er zur Entnahme einer Blutprobe dem Werler Krankenhaus zugeführt. Auch Fahrradfahrer führen ein Fahrzeug im Straßenverkehr und müssen bei Trunkenheitsfahrten damit rechnen, dass Ihnen die Fahrerlaubnis entzogen werden kann. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell