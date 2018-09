POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Messing-Diebe

Lippstadt (ots) - In der Nacht zum heutigen Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Ünninghauser Straße ein. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten etwa 3000 Messingventile. Zum Abtransport müssen die Diebe ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Die Ventile wiegen zusammen etwa 750 Kilogramm. Da der Schrottwert für Messing recht hoch liegt ist dies eine lohnende Beute für die Einbrecher. Zeugenhinweise, zu der Tat, den Tätern oder einem verdächtigen Fahrzeug, nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell