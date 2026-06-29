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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach versuchtem Baggerdiebstahl - Täter flüchtet vom Tatort -#polsiwi

Bad Berleburg - Arfeld (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag (28. Juni) haben offenbar mehrere Täter versucht, einen Bagger von einem Grundstück in der Straße "Alte Felde" zu entwenden. Als eine Hausbewohnerin auftaucht, ergreifen die Täter die Flucht.

Gegen 16:00 Uhr fuhr die Hausbewohnerin mit ihrem PKW auf ihr Grundstück. Dabei fiel ihr sofort ein fremder Mann auf, der auf dem Bagger ihres Mannes herumsprang. Als dieser das herannahende Auto erblickte, ergriff der Mann zu Fuß die Flucht. Er rannte über eine Wiese zur Arfelder Hauptstraße. In Höhe der dortigen Bushaltestelle wartete offensichtlich ein älterer weißer Transporter mit einem Anhänger. Der Flüchtende sei sofort auf der Beifahrerseite des Transporters eingestiegen und das Fahrzeug fuhr dann weg.

Den flüchtigen Mann konnte die Zeugin wie folgt beschreiben:

   - ca. 30 - 40 Jahre alt
   - ca. 180cm groß
   - dunkle Haare
   - braun gebrannt
   - weißes T-Shirt
   - beige Hose

Weitere Angaben zu dem Fahrzeugführer oder dem Transporter konnte die Frau nicht machen.

Bei näherer Inaugenscheinnahme entdeckten die alarmierten Polizeibeamten, dass das Zündschloss des Baggers beschädigt war. Das Baustellenfahrzeug war offenbar schon ein kleines Stück bewegt worden.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02751/909-0 entgegen. Dabei sind insbesondere das Fluchtfahrzeug sowie deren Insassen von besonderem Interesse.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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