Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 59-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Freitagnachmittag (26.06.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer von einem Mercedes SUV in der Oberdielfener Straße angefahren wurde.

Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem Auto gegen 17 Uhr durch die Oberdielfener Straße in Richtung Niederdielfen. Auf Höhe seiner Grundstückseinfahrt bog er nach links in diese ab. Ersten Ermittlungen zufolge übersah er dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Mercedes SUV.

Der 59-jährige Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Oberdielfener Straße wurde für Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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