Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte beschädigen PKW und entwenden Gegenstände - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag (28.06.2026) ist auf einem Parkplatz in der Heeserstraße in einen Mercedes eingebrochen worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt in das Innere des Mercedes. Daraus wurden mehrere Gegenstände entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 900 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell