Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: E-Roller-Fahrer nach Verkehrsunfall gesucht - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (25.06.2026) ist es gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin und einem E-Roller-Fahrer gekommen.

Eine 12-Jährige fuhr mit einem E-Bike durch den Seminarweg in Hilchenbach. Plötzlich kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite ein E-Roller mit zwei Personen besetzt entgegen, der ein langsam fahrendes Auto überholte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der 12-Jährigen und dem E-Roller-Fahrer, dabei wurde die E-Bike-Fahrerin leicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der E-Roller-Fahrer anschließend unvermittelt weiter.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0.

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