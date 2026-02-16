Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten aufgefunden - #polsiwi

Siegen / Siegen-Geisweid (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16.02.2026) hat sich die Polizei bei der Suche nach einem vermissten 13-jährigen Jungen an die Bevölkerung gewandt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6217214

Durch die intensiven polizeilichen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei den Jungen heute wohlbehalten antreffen.

