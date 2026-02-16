Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
POL-SI: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten aufgefunden - #polsiwi
Siegen / Siegen-Geisweid (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag (16.02.2026) hat sich die Polizei bei der Suche nach einem vermissten 13-jährigen Jungen an die Bevölkerung gewandt.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6217214
Durch die intensiven polizeilichen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei den Jungen heute wohlbehalten antreffen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell