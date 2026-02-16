PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisster 13-Jähriger wohlbehalten aufgefunden - #polsiwi

Siegen / Siegen-Geisweid (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (16.02.2026) hat sich die Polizei bei der Suche nach einem vermissten 13-jährigen Jungen an die Bevölkerung gewandt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6217214

Durch die intensiven polizeilichen Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei den Jungen heute wohlbehalten antreffen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 12:12

    POL-SI: Zwei verletzte Fußgänger nach Verkehrsunfällen am Donnerstag - #polsiwi

    Siegen (ots) - Am Donnerstag (12.02.2026) sind zwei Fußgänger beim Überqueren von Straßen angefahren und leicht verletzt worden Gegen 07:20 Uhr befuhr eine 60-jährige Skoda-Fahrerin die Straße "Am Klafelder Markt" in Geisweid. Von dort aus wollte sie nach links in die Sohlbacher Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine dunkel gekleidete 70-jährige ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 13:21

    POL-SI: 61-Jährige kollidiert mit Baumstumpf und verletzt sich leicht #polsiwi

    Freudenberg- Bühl (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (11.02.2026) ist es auf der Kreuztaler Straße in Freudenberg-Bühl zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine 61-Jährige verletzte und hoher Sachschaden entstand. Ersten Erkenntnissen nach war die 61-jährige Cupra-Fahrerin gegen 06:00 Uhr auf der Kreuztaler Straße von Freudenberg in Richtung Oberholzklau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren