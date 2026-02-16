PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht nach vermisstem 13-Jährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe -#polsiwi

Siegen / Siegen-Geisweid (ots)

Seit den gestrigen Nachmittagsstunden (15. Februar) ist ein 13-jähriger Junge von seiner Wohngruppe in Siegen-Geisweid abgängig. Die Polizei hat seit 20:00 Uhr Kenntnis von dem Vermisstenfall.

Seitdem sucht die Polizei mit starken Kräften nach dem Jungen. Dabei ist bereits ein Mantrailer (Suchhund) zum Einsatz gekommen. Zudem wurden diverse mögliche Anlaufstellen überprüft. Bislang führten die Maßnahmen nicht zum Auffinden des 13-Jährigen.

Daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Ein Bild des Vermissten kann unter den nachfolgenden Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/194888

Der Junge wird wie folgt beschrieben:

   -	Männlich
   -	Kindliche, altersgerechte Erscheinung
   -	Ca. 155 cm groß
   -	Schlank
   -	Dunkelbraune Haare
   -	Bekleidet mit
   -	Schwarz-grüner Bomberjacke
   -	Blauer Baggy-Jeanshose
   -	Weiß-graue Sneaker

In der Vergangenheit hielt er sich meist in Siegen / Siegen-Innenstadtbereich auf. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 13-Jährige auch außerhalb Siegens aufhält.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 oder dem polizeilichen Notruf 110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

