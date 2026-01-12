PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter haben es auf Kupferkabel abgesehen - #polsiwi

Burbach (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude in der "Ernst-Heikel-Straße" in Burbach gekommen.

In der Nacht zu Samstag (10.01.2026) verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige Zugang in das Innere einer Firmenhalle. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Kupferkabel in bisher unbekannter Schadenshöhe. Die Tatzeit kann auf 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr eingegrenzt werden.

Eine Nacht später, von Samstag auf Sonntag (11.01.2026), bemerkten Zeugen gegen 01:50 Uhr einen weißen Transporter auf dem Gelände einer benachbarten Firma. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich unbekannte Täter dort ebenfalls Zugang in eine Firmenhalle verschafften. Auch hier wurden Kupferkabel entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.500 Euro.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:22

    POL-SI: Unbekannte haben es auf Schnellrestaurants abgesehen - Polizei bittet um Zeu-gen #polsiwi

    Siegen/ Siegen-Weidenau (ots) - Zwischen dem späten Donnerstagabend (08.01.2026) und dem frühen Samstagmorgen (10.01.2026) ist es zu zwei Einbrüchen in Schnellrestaurants in Siegen und Weidenau gekommen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Schnellrestaurant in der Bismarckstraße in Weidenau. Ersten ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 11:25

    POL-SI: Leichenfund bei Bad Berleburg - Polizei geht von Suizid aus -#polsiwi

    Bad Berleburg (ots) - Am gestrigen Samstagnachmittag (10. Januar) hat ein Spaziergänger in einem Waldstück nahe bei Bad Berleburg einen grausigen Fund gemacht. In einem Holzunterstand hatte er einen stark verwesten Leichnam aufgefunden. Die hinzugezogene Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. Die Identität der Person ist noch völlig unklar. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 14:30

    POL-SI: Nach Cannabispflanzenfund: 22-jähriger Tatverdächtiger sitzt in U-Haft - #polsiwi

    Erndtebrück (ots) - Nach dem Fund einer großen Menge Cannabispflanzen in Erndtebrück-Birkelbach, wir berichteten am 07.01.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/6191914), ist der 22-Jährige einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl. Eine Referenzmenge der Cannabispflanzen wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren