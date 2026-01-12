Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte Täter haben es auf Kupferkabel abgesehen - #polsiwi

Burbach (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu zwei Einbrüchen in Firmengebäude in der "Ernst-Heikel-Straße" in Burbach gekommen.

In der Nacht zu Samstag (10.01.2026) verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige Zugang in das Innere einer Firmenhalle. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Kupferkabel in bisher unbekannter Schadenshöhe. Die Tatzeit kann auf 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr eingegrenzt werden.

Eine Nacht später, von Samstag auf Sonntag (11.01.2026), bemerkten Zeugen gegen 01:50 Uhr einen weißen Transporter auf dem Gelände einer benachbarten Firma. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass sich unbekannte Täter dort ebenfalls Zugang in eine Firmenhalle verschafften. Auch hier wurden Kupferkabel entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.500 Euro.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

