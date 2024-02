Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Flüchtiger Ladendieb durch Polizei gestellt - #polsiwi

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (26. Februar) ist es zu einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt an der Siegener Straße gekommen. Der Täter hatte das Diebesgut in einen Rucksack deponiert und verließ den Markt, ohne die Ware bezahlt zu haben.

Ein Mitarbeiter hatte den Mann bereits vorher im Visier und sprach ihn vor dem Markt an. Bei einem Blick in den Rucksack entdeckte der Mitarbeiter ein Bohrerset. Dieses händigte der 51-jährige Täter aus. Eine weitere Durchsuchung des Rucksacks ließ er jedoch nicht zu. Stattdessen entfernte er sich zu Fuß von dem Geschäft. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Streife sah den 51-Jährigen bereits im Rahmen der Anfahrt und konnten ihn stoppen. Der Mitarbeiter gab an, dass der Täter kurz zuvor einen Gegenstand aus dem Rucksack in eine Mülltonne geworfen habe. Es gelang letztlich die Mülltonne ausfindig zu machen. Dort lag ein entwendeter Akku-Hobel. Den 51-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. Außerdem erhielt er ein Hausverbot im Baumarkt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell