Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rotlicht missachtet- Beifahrerin leicht verletzt #polsiwi

Siegen (ots)

In Siegen ist es am Montagnachmittag(04.02.2020) zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Gegen 15:00 Uhr stießen auf der Freudenberger Straße zwei Pkw zusammen. Ersten Ermittlungen zufolge bog eine 48-jährige VW-Fahrerin bei Grünlicht von der Freudenberger Straße auf die Numbachstraße ab. Ein 74-jähriger Mercedesfahrer missachtete aus Richtung Freudenberg kommend das Rotlicht und die beiden Pkw stießen frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 83-jährige Beifahrerin des Mercedes leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Siegener Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden und es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

