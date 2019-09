Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in eine Gaststätte - unbekannte Täter flüchtig

Bad Berleburg (OT Elsoff) (ots)

Am frühen Freitagmorgen (06.09.2019), gegen 02:25 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter durch ein vermutlich gekipptes Fenster in eine Gaststätte in Elsoff ein. Dort brachen sie das Sparfach und die Kasse auf. Durch die sich im Haus befindlichen Bewohner aufgeschreckt, flüchteten die Täter unerkannt. Hinwiese an die Polizei in Bad Berleburg unter 02751/909-0

