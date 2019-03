Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Streit eskaliert- 22 Jähriger durch Messerstriche leicht verletzt

Kreuztal (ots)

Im Rahmen eines Streitgeschehens zwischen mehreren Personen in der Nacht zu Sonntag gegen 01.15 Uhr in Kreuztal-Eichen im Bereich der Eichener Straße/Bockenbachstraße zückte ein noch unbekannter Mann ein Messer und fügte seinem 22-jährigen Kontrahenten damit Verletzungen zu, so dass das leicht verletzte Opfer anschließend zwecks Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden musste.

Anschließend flüchtete der Täter, der als circa 1.85 Meter groß, südländischer Herkunft, Deutsch sprechend und Rucksackträger beschrieben wird, zusammen mit einem ebenfalls noch unbekannten Begleiter in Richtung Bockenbachstraße.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat ermittelt jetzt gegen den Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen dabei um sachdienliche Hinweise unter 02732-909-0.

